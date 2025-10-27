Trump dice que Putin "debería lograr el fin de la guerra" en Ucrania "en lugar de hacer pruebas con misiles"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de iniciar su viaje oficial a Malasia (archivo) - Europa Press/Contacto/Joey Sussman

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este lunes a Rusia por su lanzamiento de prueba de un nuevo misil a propulsión nuclear y ha resaltado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debería trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022, en lugar de proceder a este tipo de acciones.

"Deberían lograr el fin de la guerra, una guerra que debió haber durado una semana y que ahora está cerca de entrar en un cuarto año. Eso es lo que debería hacer, en lugar de pruebas con misiles", ha indicado Trump a bordo del Air Force One de camino a Japón desde Malasia, en el marco de su gira diplomática en Asia. "No creo que sea adecuado que Putin diga eso, de hecho", ha agregado, en aparente referencia a la citada prueba.

Asimismo, ha subrayado que Rusia "no está jugando" con Estados Unidos. "Nosotros tampoco jugamos con ellos", ha dicho, antes de resaltar que el país norteamericano "prueba misiles todo el tiempo". Además, ha reseñado que Washington "tiene un submarino nuclear, el mejor del mundo, frente a sus costas (de Rusia), así que no hace falta recorrer 8.000 millas", en referencia al alcance del nuevo misil ruso, el 'Burevestnik'.

En respuesta, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que la reacción de Trump "supone el punto de vista del jefe del Estado estadounidense, lo que es importante", si bien ha insistido en que "Rusia trabaja de forma consistente para garantizar su propia seguridad".

"El desarrollo de nuevos sistemas de armas, incluido el sistema mencionado (en referencia al 'Burevestnik') va en línea con este objetivo", ha señalado, según la agencia rusa de noticias TASS. "Garantizar la seguridad de nuestro país es un asunto vital, especialmente ante la actitud belicista que vemos principalmente entre los europeos", ha argüido.

"Los europeos están en un estado de histeria interna, rusofobia, agresividad y beligerancia. En este contexto, Rusia debe hacer todo lo posible para garantizar su propia seguridad", ha reiterado, al tiempo que ha descartado que la prueba de este nuevo misil vaya a dañar las relaciones con Estados Unidos, ya que están "en niveles mínimos".

Peskov ha incidido en que "no hay nada que pueda o deba tensar las relaciones entre Moscú y Washington, especialmente debido a que están a un nivel mínimo". "Hasta ahora, solo los primeros tímidos esfuerzos han surgido para sacar estas relaciones de su estado de letargo", ha remachado el portavoz del Kremlin.

El presidente de Rusia anunció el domingo la prueba exitosa de este nuevo misil, capacitado para recorrer una distancia mínima de 14.000 kilómetros, al tiempo que describió el 'Burevestnik' como "un producto único, diferente a todo lo demás en el mundo".

La prueba fue efectuada el pasado 21 de octubre, según especificó el jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, el general Valeri Gerasimov, quien detalló que el misil voló durante 15 horas. En este sentido, destacó que está capacitado para rebasar redes de defensa aérea antimisiles.

Putin anunció en 2018 el comienzo del desarrollo del misil durante su discurso anual sobre el Estado de la Nación. En ese momento, describió el proyectil como "un misil de crucero de baja visibilidad y vuelo bajo, armado con una ojiva nuclear y que posee un alcance prácticamente ilimitado, una trayectoria de vuelo impredecible".