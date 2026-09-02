Trump elige al actual secretario en funciones de la Marina para ocupar el cargo como titular

Archivo - El secretario en funciones de la Armada de Estados Unidos, Hung Cao - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado en la noche de este martes como próximo secretario de la Marina a Hung Cao, que actualmente desempeña el cargo en funciones desde que su predecesor, John Phelan, fuera despedido en abril tras "conflictos" en el Pentágono, si bien "no necesariamente" con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, según declaró entonces el magnate republicano.

"Me complace nombrar a un verdadero guerrero, Hung Cao, como el próximo secretario de la Marina", ha anunciado en redes el inquilino de la Casa Blanca, que ha alegado que el país "necesita patriotas como Hung". "No se me ocurre nadie mejor para asegurar que nuestra gran Marina y Cuerpo de Marines sigan siendo la fuerza más feroz y mejor que el mundo haya visto jamás", ha agregado.

A renglón seguido, ha reclamado que "el Senado debe confirmar a este guerrero cuanto antes para que pueda continuar con la fantástica labor que ha estado realizando durante los últimos cuatro meses".

Por su parte, Cao ha agradecido también en redes el nombramiento, afirmando que "es un honor inmenso liderar a los grandes guerreros de la Marina y el Cuerpo de Marines". "Agradezco su liderazgo y apoyo mientras seguimos avanzando en la construcción naval y garantizando la defensa de la patria", ha añadido.

Cao asumió el puesto en régimen de interinidad a finales de abril de este año, cuando John Phelan fue despedido "con efecto inmediato". Al día siguiente a su salida, Trump afirmó que, pese a caerle "muy bien", el exsecreatrio había tenido "algunos conflictos, no necesariamente con Pete (Hegseth)".

"Es muy ambicioso y tuvo algunos conflictos con otras personas, sobre todo en lo referente a la construcción y compra de nuevos buques", manifestó, destacando a un hombre "inteligente, tenaz y respetado" al que querría volver a ver "formar parte de la Administración Trump en algún momento en el futuro".