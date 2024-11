Trump elige al exfuncionario Tom Homan como "el zar de las fronteras"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo por la noche que ha elegido al exdirector interino del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Tom Homan como "zar de las fronteras", después de haber abogado por la deportación masiva de migrantes durante la campaña electoral.

"Me complace anunciar que el exdirector del ICE, e incondicional en el control de fronteras, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump, a cargo de las fronteras de nuestra nación (el zar de las fronteras), incluyendo, pero no limitado a: la frontera sur, la frontera norte, todas las marítimas, y la seguridad de la aviación", ha señalado a través de su perfil en su propia red social, Truth Social.

Trump ha recordado que le conoce "desde hace mucho tiempo" y "no hay nadie mejor para vigilar y controlar" las fronteras de Estados Unidos. Además, estará a cargo de "todas las deportaciones de extranjeros ilegales a sus países de origen". "Felicidades, Tom. No me cabe duda de que harás un trabajo fantástico y muy esperado", ha manifestado.

La semana pasada, Trump anunció que su directora de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este cargo. Además, fuentes consultadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han informado de que el expresidente ha ofrecido a la representante republicana Elise Stefanik el trabajo de representante de Estados Unidos ante la ONU.