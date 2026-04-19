Trump elogia el carácter "valiente y leal" de Israel: "Ha demostrado ser un gran aliado de EEUU"

Archivo - Banderas de Israel y Estados Unidos durante una manifestación en Berlín, Alemania (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ensalzado este sábado este sábado la buena relación existente entre Estados Unidos e Israel, país al que ha elogiado por su lealtad para con la Administración Trump, virtud que le diferencia de "otros" y le posiciona como aliado firme de la Casa Blanca.

"Guste o no Israel, ha demostrado ser un gran aliado de los Estados Unidos de América. Son valientes, audaces, leales e inteligentes y, a diferencia de otros que han mostrado su verdadera naturaleza en momentos de conflicto y tensión, ¡Israel lucha con ahínco y sabe cómo ganar!", ha expresado Trump en una escueta publicación en su red social.

Si bien el mandatario no ha hecho alusión a ningún otro Estado, este mensaje llega en un momento de gran tensión internacional en relación con el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este contexto, el líder republicano ha mostrado discrepancias, entre otros, con el Gobierno español, después de que Madrid se negase a permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) y del espacio aéreo español para operaciones vinculadas al ataque contra Teherán.

De manera más amplia, Trump ha evidenciado también en reiteradas ocasiones su descontento con la OTAN, al considerar que Washington ha recibido "cero ayuda" de organización en su actual conflicto con Irán. Esta situación ha llevado al magnate neoyorquino a replantearse su permanencia en la Alianza: "Nosotros estamos ahí para ellos. La OTAN no ha estado ahí para nosotros. Entonces, ¿por qué gastamos cientos de miles de millones de dólares al año en la OTAN si no van a estar de nuestro lado?", se ha cuestionado.