Trump y Erdogan apostarán por reforzar su asociación estratégica durante la cumbre de la OTAN

Archivo - Los presidentes de Estados Unidos y Turquía, Donald Trump, y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente. - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Estados Unidos y Turquía, Donald Trump, y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, tienen previsto buscar esta semana formas de "reforzar la asociación estratégica" entre ambos países con motivo de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar a partir de este martes en Ankara, la capital turca.

El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, ha indicado en un comunicado que, "por invitación del presidente Erdogan, Donald Trump visitará Turquía en una visita oficial al país el 7 de julio".

Está previsto que las partes aborden en detalles "las relaciones entre los dos países, incluida la cooperación en materia de defensa, comercio e inversión". "Las partes también considerarán la posibilidad de profundizar sus lazos", ha apuntado Duran, que ha afirmado que también hablarán de cuestiones regionales e internacionales.

Este encuentro será la primera reunión bilateral entre ambos mandatarios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Las conversaciones se celebrarán en el marco de la cumbre de la OTAN, que se alargará hasta el 8 de julio.

Las autoridades de Turquía han detenido ya a más de un centenar de personas que participaron el fin de semana en una marcha contra la OTAN en la capital del país. La marcha fue convocada a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades de cara a la citada cumbre, incluidas prohibiciones de manifestaciones y refuerzos de la seguridad en numerosos puntos de la ciudad, que ha sufrido además el cierre de varias calles y carreteras como parte de este despliegue.