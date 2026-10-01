Trump insiste en que se plantea "aniquilar" Irán: "No creo que se pueda tener paz con ellos jamás"

El presidente de EEUU, Donald J Trump, durante un acto en Washington. - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este jueves en sus amenazas de "aniquilar" Irán, tras señalar que con ese paso "traerá la paz al mundo", toda vez que no piensa que se pueda lograr la paz "jamás" con la República Islámica.

En una extensa entrevista con la revista 'Time', el mandatario estadounidense habla abiertamente de recrudecer los ataques contra Irán tras las elecciones de medio mandato del próximo noviembre y vuelve sobre sus amenazas de "aniquilar" Irán. "Sí, lo haría. Es posible", ha afirmado, al ser preguntado por este escenario.

"Al aniquilar a Irán, habremos traído la paz al mundo. Con Irán, no creo que se pueda tener paz jamás", ha afirmado el presidente estadounidense.

Trump asegura que la guerra, que prometió que duraría semanas y supera los siete meses, se ha prolongado porque Washington "quería ir más allá" y "eliminarles". "Podría haberme detenido ahí, pero quería ir más allá. No los quería, porque había cumplido mi plazo", ha dicho en referencia a la ofensiva contra emplazamientos nucleares en el país centroasiático.

"Podría haberme detenido ahí, pero me pareció simplemente inapropiado porque ellos estaban deseando seguir con sus vidas, si no allí, en cualquier otro sitio. Así que fui más allá", ha explicado sobre la prolongación del conflicto.

Trump insiste así en que a los iraníes "les va muy mal" y su economía "se ha hundido", con una inflación disparada y sin Armada ni Fuerza Aérea. "Lo han perdido todo, y quieren llegar a un acuerdo, pero yo quiero llegar a un acuerdo de verdad. Cuando dije que iba a estar allí durante un breve periodo de tiempo, así fue, luego decidí que quería ir más allá porque no quería que volvieran de alguna forma diferente", ha señalado.

LA OFERTA IRANÍ ES INSUFICIENTE

En todo caso, al ser preguntado por las iniciativas diplomáticas, incluyendo la oferta de un alto el fuego de Teherán de la semana pasada, el jefe de la Casa Blanca ha justificado su negativa al señalar que "las cosas que no han aprobado hace un año, tampoco las aprobaría hoy". "Ellos hicieron una oferta para abrir el estrecho. Ya viste algunos aspectos de ella, no todos. Pero simplemente, no es suficiente. Ni de lejos", ha dicho sobre las negociaciones sobre el paso de Ormuz.

Así las cosas, Trump se ha referido a la posibilidad de intensificar los bombardeos contra Irán una vez pasen las elecciones del próximo noviembre. "Tenemos muchas armas. Hemos estado acumulándolas durante los últimos seis meses. Estamos en muy buena forma, pero ahora también estamos acumulando muchas armas y fabricándolas, y las estamos conservando", ha incidido.