La Guardia Revolucionaria de Irán habla de "victoria histórica" tras la retirada de tropas de EEUU de Irak

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha descrito este jueves como "una victoria histórica" la retirada de tropas de Estados Unidos de Irak, donde encabezaban la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico, y ha afirmado que supone "el preludio" de su salida de la región de Oriente Próximo.

"Estados Unidos se marchó, no mediante negociaciones ni favores, sino gracias a la determinación de una nación que se mantuvo firme, a la sangre de los muyahidín que dieron sus vidas y a una voluntad de resistencia que jamás se quebrantó", ha dicho en un comunicado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

"Ahora, Irak, orgulloso y libre, se alza sobre las ruinas de una ocupación de 20 años y contempla el amanecer de la independencia", ha señalado, antes de insistir en que "Estados Unidos debe abandonar la región y dejar la gestión de la seguridad en manos de sus pueblos".

Así, ha resaltado que "la experiencia de dos décadas de ocupación demostró que la presencia estadounidense no solo no aportó seguridad, sino que fue en sí misma la fuente de inseguridad, terrorismo e inestabilidad en Oriente Próximo.

"Tras 20 años de intervención militar, con cerca de 5.000 bajas mortales reconocidas oficialmente, cifra que no refleja la realidad, y un coste de 4.000 millones de dólares, Estados Unidos fue expulsado en medio del punto álgido del odio y el resentimiento del pueblo iraquí. Estas cifras evidencian la derrota estrepitosa y vergonzosa de Estados Unidos", ha argumentado.

"Estados Unidos nunca ha sido, ni es, un apoyo fiable. Los hechos y la realidad sobre el terreno confirman que Estados Unidos se está marchando, y son estos pueblos quienes deben construir sus países", ha remarcado, al tiempo que ha pedido a las autoridades y la población de Irak permanecer "vigilantes" ante "posibles complots y actos sediciosos urdidos por Estados Unidos y sus aliados" para "generar nueva inseguridad e inestabilidad" en el país.

La retirada de tropas fue completada durante la jornada del miércoles, en el marco de un proceso programado y pactado con las autoridades de Irak, cuyo primer ministro, Alí al Zaidi, ha celebrado "una nueva era" para el país. Además, ha felicitado e invitado a "formar parte del corazón del Estado, no a permanecer fuera de él", a los grupos armados que han participado en la seguridad iraquí en los últimos años, integrados principalmente en torno a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), que incluye a milicias proiraníes.