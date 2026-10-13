Trump insiste en la tregua entre Rusia y Ucrania y asegura que "Putin quiere un acuerdo más que Zelenski"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el Marine One en la Casa Blanca, en Washington DC, para hacer un mitin en Youngstown, Ohio. - Shawn Thew - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que percibe una mayor disposición en su homólogo ruso, Vladimir Putin, que en el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto entre ambos países.

"Creo que, de hecho, Putin quiere hacer un trato más que Zelenski", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa antes de embarcar en su helicóptero oficial para dirigirse a Ohio a uno de sus mítines previos a las próximas elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Trump ha reiterado que ambos líderes deben reunirse para poner fin a lo que ha calificado como una "guerra ridícula", señalando la elevada cifra de bajas militares y civiles registradas recientemente. "Esa guerra tiene que acabar. Han perdido a 32.000 personas, la mayoría soldados jóvenes, solo este último mes", ha subrayado.

Preguntado sobre las denuncias de Kiev de que Rusia ha violado la tregua acordada para frenar las agresiones contra infraestructuras energéticas, el presidente estadounidense ha insistido en que ambas partes aceptaron el compromiso y ha instado al Gobierno de Kiev a centrarse en el diálogo. "Lo que está pasando es que él (Putin) quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que conseguir que Zelenski quiera hacer un trato", ha remarcado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado este mismo lunes a Moscú de haber atacado durante la noche instalaciones de producción de gas y estaciones de servicio en Ucrania, incumpliendo el alto el fuego promovido por la Casa Blanca. Zelenski ha denunciado que "esta es la respuesta de Putin a Trump", al tiempo que ha condicionado el cese de los ataques ucranianos de largo alcance a que el Ejército ruso detenga de forma efectiva sus bombardeos contra el sistema energético e infraestructuras críticas ucranianas.

Estas tensiones coinciden además con la aprobación por parte de la Unión Europea de su mayor paquete de sanciones contra el complejo militar-industrial ruso desde el inicio del conflicto en 2022, una medida que abarca a más de 1.500 personas y entidades y que ha sido celebrada por el Gobierno de Kiev como una señal "necesaria para forzar el fin de la guerra".