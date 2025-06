Trump insta a Rusia a no utilizar "a la ligera" el término "nuclear" en respuesta a Medvedev

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anuncia los bombardeos sobre Irán en un discurso a la nación- Carlos Barria - Pool via CNP / Zuma Press / Contac

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a Rusia a no utilizar "a la ligera" el término "nuclear" en respuesta a un mensaje del exmandatario Dimitri Medvedev en la que planteaba que varios países estaban dispuestos a suministrar a Irán sus propias ojivas.

"¿He oído al expresidente Medvedev dejando caer la 'palabra con N'? ¡Nuclear!", ha preguntado Trump en su red Truth Social. "¿Lo ha dicho de verdad o es sólo producto de mi imaginación? Si lo ha dicho y se confirma, por favor hacédmelo saber inmediatamente", ha reclamado, sin aludir a nadie concreto.

"Supongo que por eso (Vladimir) Putin es 'el jefe'", ha añadido el mandatario norteamericano, en un mensaje en el que ha vuelto a defender la capacidad militar de Estados Unidos un día después de los bombardeos sobre tres instalaciones nucleares de Irán.

Trump ha puesto como ejemplo de estas capacidades, que van "20 años por delante", los submarinos nucleares, "las armas más poderosas y letales jamás construidas" y desde los que se lanzaron el domingo 30 misiles Tomahawks que dieron "perfectamente" en el blanco.

El propio Medvedev ha respondido a Trump en un mensaje en el que aegura que el ataque estadounidense sobre Irán "no ha logrado sus objetivos". "Sin embargo, Rusia no tiene intención de suministrar armas nucleares a Irán porque, al contrario que Israel, somos firmantes del Tratado de No Porliferación Nuclear", ha indicado.

Medvedev ha asegurado que sabe "bastante bien" lo que supondría porque conoce las fuerzas nucleares rusas en su calidad de expresidente, aunque "no tiene ningún sentido discutir quién tiene más armas nucleares", en particular porque el nuevo tratado START que firmó el propio Medvedev con el expresidente estadounidense Barack Obama "está aún en vigor". "La cuestión es: ¿Qué pasaría después?", ha planteado.