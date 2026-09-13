Trump insta a Zelenski a dejar de atacar la industria petrolera rusa

Donald Trump y su hijo Eric Trump en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg, Irlanda - Damien Eagers/PA Wire/dpa

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado este domingo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a dejar de atacar la industria petrolera rusa por sus repercusiones a nivel internacional.

"Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel", ha afirmado Trump desde el campo de golf de Amgen, en Irlanda, en declaraciones a la prensa.

Trump ha argumentado que los problemas del sector petrolero mundial "no tienen que ver con Oriente Próximo", a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sino que "se deben a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania".

El dirigente estadounidense ha explicado que ya ha hablado con Zelenski al respecto. "No ataques el diésel porque está afectando al mundo. No queremos que ataque al diésel", ha insistido.

Este sábado el portavoz presidencial ucraniano, Kirilo Budanov, resaltaba que la principal empresa de hidrocarburos rusa, Gazprom, ha pasado de valer 270.000 millones de dólares hace 20 años a valer unos 30.000 millones de dólares. "El impacto es bastante serio", destacó.

Ucrania ha utilizado drones y proyectiles para atacar la industria petrolera rusa para intentar generar problemas logísticos a la maquinaria bélica rusa en su invasión de Ucrania, con aparatos que tienen cada vez un alcance mayor.