Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado oficialmente este jueves la Junta de Paz para Gaza, el organismo que liderará Washington para supervisar el alto el fuego en la Franja y garantizar la estabilidad de la zona, asegurando que la institución tendrá "éxito" y que podrá posteriormente expandirse para tener un alcance global.

En un acto en el Foro Económico de Davos, el mandatario estadounidense ha proclamado que la entidad creada por su Administración "va a tener mucho éxito en Gaza", tras insistir en que la desmilitarización del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, se llevará a cabo.

"Si Hamás no cumple lo que prometió, será su fin", ha indicado Trump, tras ironizar con que los jóvenes en Gaza "nacen con un rifle en sus manos".

En este sentido, ha indicado que la Junta de Paz va a promover la estabilización de todo Oriente Próximo. "Creo que va a suceder, va a poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región", ha señalado.

A renglón seguido, Trump ha apuntado que la entidad puede expandir su alcance y "hacer muchas otras cosas". "Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos", ha dicho, afirmando que la entidad "puede expandirse" a medida que logre sus objetivos en la Franja de Gaza.

En plenas críticas por la intención del magnate estadounidense de que esta entidad sustituya a Naciones Unidas, Trump ha aclarado desde el estrado del Foro de Davos que la Junta de Paz trabajará "en colaboración con Naciones Unidas". "Siempre he dicho que Naciones Unidas tienen un enorme potencial, pero no lo han aprovechado", ha afirmado.

De esta forma, ha apostado por "combinar" ambas organizaciones porque "puede ser algo muy único para el mundo", insistiendo en que esta entidad se pone a disposición de toda la comunidad internacional y no se circunscribe solo a Estados Unidos.

A este discurso le ha seguido una firma de los miembros de la Junta de Paz, con la presencia de representantes de Hungría, Bulgaria, Marruecos, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Pakistán, Qatar, Paraguay, Arabia Saudí, Turquía, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.