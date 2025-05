Trump mantiene como "posibilidad" su viaje a Turquía: "A Putin le gustaría que estuviera allí"

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que sigue contemplando la "posibilidad" de viajar este jueves a Turquía para participar en la reanudación de los contactos entre Ucrania y Rusia y ha señalado que al mandatario ruso, Vladimir Putin, "le gustaría que estuviera allí".

"No sé si él estaría si yo no voy", ha dicho Trump, en declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One. La agenda oficial del presidente norteamericano, inmerso en una gira por Oriente Próximo, le sitúa en principio este jueves en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Putin fue el primero en proponer el pasado domingo estas negociaciones directas, pero su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, le respondió reclamando un alto el fuego de 30 días y planteando que la reunión fuese un nivel de presidentes. El Kremlin ha evitado aclarar este miércoles el nivel de la delegación.

Quien sí estará en Turquía estos días es el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aunque en su caso para asistir en Antalya a la reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN, en la que Ucrania volverá a ocupar un punto destacado del orden del día.