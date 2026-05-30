Trump mantiene el pulso con Irán y aplaza su "decisión final" sobre las negociaciones

1091607.1.260.149.20260530105950 Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplazado la "decisión final" que, presumiblemente, iba a adoptar este pasado viernes al término de una esperada reunión de seguridad en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, que finalmente terminó sin avances: el bloqueo iraní sobre Ormuz sigue en pie y, este sábado desde Singapur, el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, ha pedido "paciencia" dada la delicada situación.

"El presidente Trump solo aceptará un gran acuerdo con Irán", ha manifestado Hegseth desde el foro de Defensa de Shangri-La mientras fuentes de la Casa Blanca confirmaban a la cadena CBS que todavía hace falta tiempo. "El presidente Trump solo llegará a un acuerdo que sea beneficioso para Estados Unidos y que satisfaga sus líneas rojas. Irán jamás podrá poseer un arma nuclear", han explicado.

Trump sí que dejó claro el viernes los principios innegociables que Estados Unidos no va a sacrificar en las conversaciones: la confirmación de que Irán no persigue la fabricación de un arma nuclear, la retirada del uranio enriquecido en suelo iraní que podría ser empleado a tal efecto y el levantamiento inmediato del bloqueo de Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

La agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, insiste este sábado en que el bloqueo iraní persiste, como también aguanta el declarado por Estados Unidos sobre el perímetro del estrecho.

La última reacción del Gobierno iraní procedió el viernes de su portavoz de Exteriores, Esmail Baqaei, para insistir en que no hay cambios sobre uno de los aspectos fundamentales, el programa nuclear iraní. "Lo importante ahora es poner fin a la guerra. No hay ningún tipo de negociación sobre la cuestión nuclear", asguró a la radiotelevisión estatal iraní, IRIB.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars también informó el viernes de que ahora mismo los borradores de las negociaciones están "en las etapas finales de ratificación en Irán y aún no se ha decidido nada" antes de cuestionar las "afirmaciones del presidente Trump sobre el acuerdo con Irán".