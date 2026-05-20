Trump niega tener prisa en la guerra de Irán por las 'midterms' y asegura que Netanyahu hará lo que le pida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán y poner fin a la guerra con la República Islámica pese a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, al tiempo que ha señalado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto al que lanzó la ofensiva, hará lo que le pida Washington.

"No tengo prisa. Nunca he pensado: 'Las elecciones de mitad de mandato, qué prisa tengo'. Yo no tengo prisa. Lo ideal sería que muriera poca gente, en lugar de mucha. Podríamos hacerlo de cualquier forma, pero preferiría que muriera poca gente", ha expresado Trump en declaraciones a la prensa sobre el devenir de la guerra y los plazos que maneja para el cese de las hostilidades.

El dirigente estadounidense ha señalado que Netanyahu se plegará a las demandas estadounidenses ante una hipotética reanudación de la ofensiva. "Es un hombre muy bueno. Hará lo que yo quiera. Para mí es un gran tipo. No olvidemos que fue primer ministro en tiempos de guerra y, en mi opinión, no se le trata bien en Israel", ha dicho.

En este sentido, Trump ha asegurado que cuenta con un 99% de apoyo en Israel. "Podría postularme para primer ministro. Así que, tal vez después de hacer esto, vaya a Israel y me postule para primer ministro. Esta mañana he visto una encuesta. Tengo el 99 por ciento de los votos en Israel", ha argumentado.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El jefe de la Casa Blanca aseguró esta semana haber detenido un inminente ataque contra Teherán, que supondría reanudar la guerra a gran escala, para dar una oportunidad extra a las conversaciones, tras mantener contactos con los países de la región.