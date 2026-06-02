Trump nombra a un inexperto en espionaje Bill Pulte para sustituir a Gabbard al frente de Inteligencia Nacional

Archivo - Bill Pulte, presidente de la FHFA de EEUU y director interino de Inteligencia Nacional. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), como responsable interino de Inteligencia Nacional, remplazando a Tulsi Gabbard, quien dimitió hace unas semanas para acompañar a su marido en su lucha contra el cáncer.

"William cuenta con una amplia experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados", ha explicado Trump en un mensaje publicado este martes en redes sociales en la que ha dado cuenta de su decisión para sustituir a Gabbard.

Trump ha incidido en los méritos de Pulte al frente Fannie Mae y Freddie Mac, las dos grandes empresas patrocinadas por el Gobierno de Estados Unidos que se encargan de garantizar las mayor parte de las hipotecas que se conceden en el país.

"Seguirá siendo director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda y presidente de Fannie Mae y Freddie Mac", ha dicho de quien es considerado uno de sus socios Pulte, conocido por haber utilizado dicha oficina para impulsar investigaciones contra los que considera enemigos políticos de Trump.

El año pasado, Pulte recomendó al Departamento de Justicia que investigara a congresistas demócratas, a la miembro de la junta de la Reserva Federal Lisa Cook y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por acusaciones no probadas de fraude hipotecario. Ninguna acusación acabó en condena.

Asimismo, también ha destacado por proponer al Congreso investigar al entonces presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con quien Trump se ha enzarzado en varias ocasiones hasta su salida, y defender una polémica hipoteca a 50 años defendida por el jefe de la Casa Blanca, pero ampliamente criticada.

Su elección es bastante inusual pues carece de experiencia militar y en agencias de espionaje. Sin embargo, su interinidad hace prever que puede ser otro quien ocupe el puesto, pues no es del agrado de los demócratas, en medio de la fuerte división que hay en el Comité de Inteligencia del Senado, que se encarga de validar el nombramiento, tal y como han resaltado medios estadounidenses.

Como director de Inteligencia Nacional, Pulte será ahora responsable de supervisar cerca de una veintena de agencias de espionaje y entregar informes diarios sobre asuntos urgentes de seguridad.