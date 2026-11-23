Archivo - Imagen de archivo de una mesa para inyección letal en una cárcel de Idaho - Idaho Department Of Correction / Zuma Press / Euro

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que firmará en cuestión de meses una directiva presidencial para que Departamento de Justicia "solicite la pena de muerte para los asesinos de niños, así como para los violadores y traficantes de personas que maten a sus víctimas".

Trump, asimismo, ha ordenado al fiscal general Todd Blanche que "acelere la ejecución de las sentencias de muerte federales" dentro de una nueva directiva que persigue una "pena capital rápida y segura".

El presidente ha encomendado al ultraderechista congresista por Texas Brandon Gill la presentación del proyecto de la "Ley del Castigo Justo por Asesinato" que representa un recrudecimiento en términos generales de la pena capital y ha pedido al Congreso de EEUU que le envíe la propuesta sin demora antes de que en enero los demócratas se hagan con el control de ambas cámaras.

Trump ha aprovechado para anunciar que el Departamento de Justicia otorgará casi 150 millones de dólares en nuevas subvenciones a la seguridad pública, destinadas a ayudar a contratar a más de 1.000 agentes de Policía adicionales y reducir los tiempos de respuesta a los reportes de violencia doméstica y agresión sexual en todo el país.