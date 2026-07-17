Trump pide compensaciones a Canadá por la contaminación del aire provocada por los incendios

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, en la cumbre del G7 en Francia. - Europa Press/Contacto/Christopher Katsarov

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado este viernes a Canadá compensaciones por la contaminación del aire de Estados Unidos provocada por los incendios que tienen lugar en el país vecino y que, a su juicio, se deben a la "negligencia" canadiense.

"Hacemos responsable a Canadá de no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que hay en ellos, lo que provoca que Estados Unidos se vea invadido innecesariamente por un aire sucio, contaminado e insalubre, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable", ha afirmado el mandatario estadounidense en un mensaje en redes sociales.

En el mismo ha avanzado que mantendrá una llamada con el primer ministro canadiense, Mark Carney, para pedirle explicaciones sobre este asunto. Si bien ya ha avanzado que reclamará compensaciones a Canadá puesto que "el coste es incalculable". "Este coste de la contaminación debe añadirse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente", ha incidido Trump.

"Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y retirada de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado", ha afeado el dirigente norteamericano que ha hablado de "negligencia deliberada" que le cuesta a su país "miles de millones de dólares".