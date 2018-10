Trump pide a los republicanos que "dejen de perder el tiempo con la inmigración" por la falta de apoyo demócrata

Actualizado 22/06/2018 13:34:09 CET

NUEVA YORK, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Partido Republicano que "deje de perder el tiempo con la inmigración" hasta las elecciones legislativas de noviembre, donde espera que refuercen todavía más su mayoría y salvar así la falta de voluntad de los demócratas, en su opinión, para alcanzar un acuerdo en este sentido.

"Elegid más republicanos en noviembre y aprobaremos la legislación migratoria mas extraordinaria, más justa y más pormenorizada del mundo", ha publicado Trump en su cuenta de Twitter.

"La que tenemos ahora", ha añadido, "es la más tonta que hay; es la peor. Los demócratas no están haciendo nada salvo obstruir. ¡Recordad su lema: 'RESISTIR'! ¡El nuestro es 'PRODUCIR'!", ha escrito.

Republicans should stop wasting their time on Immigration until after we elect more Senators and Congressmen/women in November. Dems are just playing games, have no intention of doing anything to solves this decades old problem. We can pass great legislation after the Red Wave!