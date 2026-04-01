Trump prevé el fin de su ofensiva en Irán en dos o tres semanas y da por hecho que "no tendrá armas nucleares"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C. - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que la guerra de Irán, iniciada por la ofensiva sorpresa lanzada por su Administración junto a Israel, terminará en "dos o tres semanas", tras dar por "alcanzado" su objetivo de que Teherán "no tendrá armas nucleares" y en medio de las negociaciones de lo que ha destacado como un "nuevo régimen" que no pretendía, si bien lo ha descrito como "mucho mejor" y "mucho más razonable".

"Hemos logrado un cambio de régimen. Ahora bien, el cambio de régimen no era uno de mis objetivos. Mi objetivo era que no tuvieran armas nucleares, y ese objetivo se ha alcanzado. No tendrán armas nucleares. Pero estamos terminando el trabajo, y creo que lo lograremos en unas dos semanas, tal vez un par de días más", ha declarado Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, antes de recordar su intención de "eliminar todo lo que tienen".

Al hilo, ha asegurado que Irán "no podrá fabricar un arma nuclear en años". "Y cuando estén listos, tal vez dentro de mucho tiempo, tendréis un presidente como yo que irá allí y los derrotará contundentemente", ha alegado frente a la prensa, antes de insistir en que Teherán "no puede tener armas nucleares" porque, según él, "son gente muy radicalizada (...), líderes muy enfermos".

Pese a estas palabras, el magnate republicano ha asegurado que "el nuevo liderazgo" iraní "es mucho mejor que el anterior". "Ahora tenemos un grupo de personas muy diferentes. Son mucho más razonables", ha valorado en una intervención en la que ha estimado como "posible" llegar a un acuerdo. "Quieren llegar a un acuerdo más que yo", ha subrayado antes de volver a insistir en que la ofensiva contra Irán terminará "en un plazo bastante corto".

El inquilino de la Casa Blanca también se ha referido, con un marcado cambio de tono y postura, al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos calientes del conflicto, y a los elevados precios del petróleo derivados del bloqueo de facto forzado por las fuerzas iraníes en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Si en las últimas semanas había amenazado con destruir hasta centrales eléctricas, en caso de que Irán no reabriera el estratégico paso que une los golfos Pérsico y de Omán, en esta ocasión Donald Trump ha defendido que este asunto debería ser problema de otros países: "Si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas, que vaya por el estrecho; irán directamente por ahí y podrán valerse por sí mismos".

"Lo que pase en el estrecho no va a tener nada que ver con nosotros", ha subrayado, asegurando que "no hay razón" para que Estados Unidos siga persiguiendo el desbloqueo de Ormuz y reiterando que "en dos o tres semanas" las fuerzas estadounidenses dejarán la zona.

El magnate ha aludido, además, al precio de la gasolina, elevado por el aumento de la valoración en bolsa del crudo hasta alcanzar los 4 dólares el galón (0,91 euros el litro) por primera vez desde 2022, según los datos recogidos por CNN. Ante esta situación, Trump ha tratado de dar un mensaje tranquilizador a la sociedad norteamericana: "Lo único que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y los precios se desplomarán", ha prometido.