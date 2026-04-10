Trump reanudará los ataques a Irán si fracasan las conversaciones de Islamabad

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado de que reanudará los ataques contra Irán si las inminentes conversaciones de Islamabad no arrojan resultados concretos en un plazo aproximado de 24 horas, porque ahora mismo los buques de guerra norteamericanos se están reabasteciendo con "las mejores armas jamás creadas", que empleará si "no hay acuerdo".

El presidente estadounidense ha trasladado esta tarde sus amenazas por partida doble mientras su vicepresidente, JD Vance, vuela ya a Pakistán sin saber a ciencia cierta si Irán acudirá a las conversaciones. Primero, en declaraciones al 'New York Post', Trump ha asegurado que el Ejército de Estados Unidos está equipando sus barcos en el golfo Pérsico "con las mejores armas jamás fabricadas, incluso a un nivel superior al que usábamos antes para lograr una aniquilación total".

"Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos de forma muy eficaz", ha avisado el presidente Trump tras declarar un plazo aproximado de 24 horas para ver los resultados de este próximo diálogo. "Lo sabremos en unas 24 horas. Pronto lo sabremos", ha declarado el mandatario.

Poco después, y ya en su plataforma Truth Social, Trump ha instado a la parte iraní a reiniciar el diálogo que acabó colapsado con el comienzo a finales de febrero de la guerra que lanzó junto a Israel sobre Irán, pero ha admitido que Teherán tiene en su mano una poderosa baza como es su control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

"Parece que no se dan cuenta de que no tienen cartas que jugar más allá de una extorsión global a corto plazo a través del uso de vías de tránsito internacionales. La única razón por la que siguen vivos es para negociar", ha añadido antes de asegurar que Irán no se encuentra ni remotamente en la posición de fuerza que llevan semanas reivindicando las autoridades iraníes.

"Los iraníes son mejores alimentando noticias falsas y haciendo operaciones de relaciones públicas de lo que son combatiendo", ha declarado.

Irán, por su parte, ha arrojado en las últimas horas un jarro de agua fría a las expectativas a través del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que ha emergido como uno de los principales negociadores del país y ha condicionado este viernes el comienzo de las conversaciones al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano y a la extensión de la tregua a Líbano.

"Aún quedan por aplicarse dos de las medidas acordadas de mutuo acuerdo entre las partes: un alto el fuego en Líbano y la liberación de los activos iraníes bloqueados antes del inicio de las negociaciones", ha señalado Qalibaf en redes sociales, donde ha advertido de que ambos extremos "deben resolverse antes de que comiencen las negociaciones".