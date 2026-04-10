Vance afirma que hay "directices claras" para negociar con Irán y espera conversaciones "positivas" en Islamabad

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante un reciente acto en Budapest. - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado este viernes que hay "directices claras" del presidente estadounidense, Donald Trump, para negociar con Irán, augurando que espera conversaciones "positivas" en Pakistán, país que acogerá este sábado las primeras negociaciones para el cese de las hostilidades tras una tregua temporal de dos semanas.

"Esperamos con interés las negociaciones. Creo que serán positivas, aunque, por supuesto, ya lo veremos. Como ha dicho el presidente de Estados Unidos, si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a tenderles la mano", ha afirmado en declaraciones previas a subirse al avión Air Force Two para desplazarse a Pakistán.

En todo caso, Vance ha recalcado que si la delegación de Teherán intenta "engañar" a Washington, "se dará cuenta de que el equipo negociador no se mostrará tan receptivo".

"Vamos a intentar que la negociación sea positiva. El presidente nos ha dado unas directrices bastante claras", ha indicado el vicepresidente estadounidense.

Vance encabeza la delegación estadounidense en Pakistán para mantener unas conversaciones que buscan poner fin al conflicto desatado hace más de un mes con la ofensiva de estadounidenses e israelíes contra Irán, que frustró las negociaciones indirectas facilitadas hasta entonces por Omán para un acuerdo nuclear que pusiera fin a las diferencias entre Washington y Teherán.

Por su lado, Trump se ha mostrado también optimista afirmando que los líderes iraníes "hablan de forma muy diferente en las reuniones que ante la prensa" y "son mucho más razonables", tras indicar que los dirigentes iraníes "están aceptando todo lo que tienen que aceptar".