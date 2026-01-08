Trump reclama más de cinco millones de euros por gastos legales en el caso de interferencia electoral en Georgia

En el centro de la imagen, el presidente de EEUU, Donald Trump - -/White House/dpa

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado una indemnización de 6,2 millones de dólares (más de 5,3 millones de euros) en concepto de costas legales, a la Fiscalía del Distrito de Georgia, que lo acusó de de intentar invalidar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Así lo ha afirmado la defensa del mandatario en un escrito del que se ha hecho eco la agencia de noticias Bloomberg, aludiendo a una nueva ley de ese estado que exige que se reembolsen a los acusados los honorarios de los abogados y otros gastos en los casos en que los fiscales hayan incurrido en conducta indebida y hayan sido descalificados.

El caso fue presentado en 2023 por la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, pero se desestimó después de que se hiciera público que la magistrada mantenía una relación sentimental con el abogado que asignó para llevar el caso. En 2024, un tribunal de apelación de Georgia la apartó de la causa.

Willis había acusado a Trump en una amplia acusación por crimen organizado en la que imputaba a este y a algunos de sus principales aliados de la campaña de 2020 de conspiración para interferir en las elecciones según la ley estatal.

Trump había llamado a los funcionarios de Georgia para intentar persuadirles de que revocaran su derrota frente al demócrata Joe Biden en el estado. El inquilino de la Casa Blanca negó haber cometido ninguna irregularidad y afirmó ser víctima de una "caza de brujas".

A finales de noviembre pasado, el fiscal sustituto de Willis solicitó que se desestimara el caso, argumentando que no merecía la pena seguir adelante, a lo que el juez accedió. "Considero que, a pesar de la evidencia disponible, buscar la acusación de todos los involucrados en el caso (...) sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo", señaló entonces Pete Skandalakis, tras referirse a la investigación federal dirigida por el fiscal especial Jack Smith, quien retiró sus cargos contra el magnate a finales de 2024 una vez que Trump fue reelegido para presidir el país.