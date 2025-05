Trump reclama a Sudáfrica una "explicación" sobre la "persecución" y el "genocidio" sobre los afrikáners

Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles ante su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, que espera una "explicación" sobre la "persecución" y el "genocidio" al que estarían siendo sometidos la minoría afrikáner después de que Washington concediera el estatus de refugiados a varias familias.

"Hay muchísima gente muy preocupada por Sudáfrica (...) hay mucha gente que se siente perseguida", ha dicho Trump desde el Despacho Oval en un tenso encuentro con Ramaphosa, quien ha recordado a su anfitrión que varios miembros de su delegación son afrikáners, entre ellos el ministro de Agricultura, John Henry Steenhuisen.

"Si hubiera habido un genocidio de agricultores afrikáneres, puedo apostar que estos caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura", ha dicho el presidente de Sudáfrica a quien Trump ha respondido mostrándole un vídeo y recortes de prensa sobre esta supuesta persecución.

"Me gustaría ver dónde es eso, porque no lo había visto", ha dicho Ramaphosa, quien ha explicado que son más personas negras que blancas las que mueren debido al crimen que existe en Sudáfrica ante un Trump que ha insistido en que en el caso de los granjeros afrikáners estos "no son negros".

El vídeo, de casi cinco minutos, que se ha reproducido durante el encuentro ante la sorpresa de la delegación sudafricana, ha sido subido a la cuenta de X de la Casa Blanca. Además de esta supuesta persecución, en él aparece el político opositor Julius Malema cantando una canción que hace referencia a los afrikáners.

Trump ha incidido que hay "miles de historias al respecto" sobre esta supuesta persecución, que también ha defendido Elon Musk, presente en el Despacho Oval. Así, ha asegurado que esta última llegada de decenas de afrikáners a Estados Unidos puede repetirse si consideran que "hay persecución o genocidio".

Por su parte, Ramaphosa ha defendido la política agraria que ha impulsado su Gobierno a principios de año y ha recordado que sólo busca redistribuir la tierra después de las injusticias heredadas del régimen del 'apartheid'.

"Nuestra Constitución garantiza y protege la inviolabilidad de la propiedad de la tierra", ha dicho Ramaphosa, quien ha negado que se esté quitando tierras a la gente y ha recordado a Trump que todo país, incluso Estados Unidos, tiene derecho a expropiar terrenos para uso público.

Durante el régimen racista del 'apartheid' (1948-1991), los sudafricanos negros fueron despojados por la fuerza de sus tierras, que fueron entregadas a la minoría blanca que, tres décadas después, continúa poseyendo más del 90 por ciento de la propiedad de la tierra pese a representar el 20 por ciento de la población.