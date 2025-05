Trump reconoce que le "sorprendió" y "decepcionó" que Rusia atacara Ucrania durante las conversaciones de paz

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este viernes que le "sorprendió" y "decepcionó" que el Ejército de Rusia llevara a cabo ataques contra Ucrania mientras que se estaban manteniendo en la ciudad turca de Estambul los primeros contactos directos en tres años entre Moscú y Kiev para abordar un posible proceso de paz.

"He visto cosas que me sorprendieron mucho: disparos de cohetes contra ciudades como Kiev durante una negociación que sentí que estaba a punto de cerrarse. Íbamos a resolver un problema y, de repente, dispararon cohetes contra un par de ciudades y murió gente. Vi cosas que me sorprendieron, y no me gusta que me sorprendan. Así que estoy muy decepcionado en ese sentido", ha declarado.

Trump, al ser preguntado sobre si considera que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es "el bueno o el malo" en el conflicto, se ha limitado a decir que le conoce "muy bien " y que ha "pasado por muchas cosas con él por el bulo de Rusia", en referencia a las informaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

El inquilino de la Casa Blanca ha hecho estas declaraciones desde el Despacho Oval, con motivo de la rueda de prensa organizada para la despedida del multimillonario Elon Musk de la Administración Trump tras sus diferencias respecto de la política fiscal.