Trump recuerda su ultimátum y subraya que "Irán puede ser arrasado en una noche"

1075429.1.260.149.20260406212203 Donald Trump - Daniel Heuer - Pool via CNP / Zuma Press / Contact

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado este lunes el ultimátum que termina el martes por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz y ha advertido de que el país entero "puede ser arrasado en una noche", que podría ser la de mañana.

"El país entero puede ser arrasado en una noche y podría ser la de mañana", ha afirmado Trump durante una rueda de prensa en Washington. "Tenemos un plan que cuenta con el poder de nuestros ejércitos. Para las 24.00 en punto cada puente de Irán estará arrasado. Cada central nuclear estará inoperativa, en llamas, con explosiones y jamás podrá volver a ser utilizada", ha añadido.

Durante la rueda de prensa, Trump ha sido interrogado por el hecho de que estos bombardeos puedan ser considerados como crímenes de guerra, a lo que ha respondido que los propios iraníes "están dispuestos a sufrir por su libertad". "Los iraníes dicen, y tenemos muchos mensajes interceptados, 'por favor, seguid bombardeando' y las bombas caen al lado de sus casas (...). Todo lo que os puedo decir es que quieren libertad", ha asegurado.

El secreario de Defensa, Pete Hegseth, ha participado en la rueda de prensa y ha insistido en las amenazas de bombardeos generalizados si se cumple el plazo del ultimátum sin un acuerdo. "Irán tiene que elegir. Elegid bien porque este presidente no está jugando. Se lo podéis preguntar a (Qasem) Soleimani, a (Nicolás) Maduro, a Jomeini", ha argumentado en referencia al fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini, cuando presumiblemente quería nombrar al líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido en el primer día de los bombardeos estadounidenses sobre Irán, el 28 de febrero.

Hegseth ha destacado además que están incrementando el número de ataques sobre suelo iraní. "Hoy hemos tenido el mayor volumen de ataques desde el primer día de esta operación. Mañana serán incluso más", ha explicado.