Trump se regodea de su falta de popularidad en Europa y destaca que fue elegido por los estadounidenses

Publicado 03/01/2019 7:19:33 CET

WASHINGTON, 3 Ene. (DPA/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha regodeado este jueves de su falta de popularidad en Europa y ha destacado que fue elegido por los estadounidenses, no por los europeos, para ocupar su actual cargo.

"No he sido elegido por europeos sino por estadounidenses, por los contribuyentes estadounidenses", ha aseverado el magnate neoyorquino, que ha expresado que considera que no estaría haciendo su trabajo si fuese popular en Europa.

No obstante, Trump ha expresado que considera que su discurso populista tendría buenos resultados si se presentase para ocupar un cargo público en Europa. "Podría ser la persona más popular de Europa", ha manifestado.

"Podría presentarme para presidir algo si quisiera, pero no quiero. Quiero que la gente nos trate de forma justa y no lo hacen", ha aseverado. El dirigente estadounidense ha aprovechado la ocasión para reiterar que algunos países como Alemania están invirtiendo muy poco en materia de defensa y ha criticado que estos explotan a Estados Unidos en materia comercial.

Dichos comentarios han tenido lugar después de que el excandidato a la Presidencia Mitt Romney escribiera un artículo de opinión en el que destacaba el bajo nivel de aprobación de Trump, especialmente en Europa.

"En 2016 una encuesta señalaba que el 84 por ciento de la población en Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá y Suecia creía que el presidente estadounidense haría lo correcto en lo referente a asuntos de carácter internacional", escribió Romney. "Un año después, esas cifras han caído hasta el 16 por ciento", añadió.