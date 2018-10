Trump resalta que quiere que el FBI lleve a cabo una investigación "muy completa" sobre Kavanaugh

Publicado 01/10/2018 21:24:15 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que quiere que el FBI lleve a cabo una investigación "muy completa" en torno a las acusaciones por agresión sexual contra su nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh.

"Quiero que lleven a cabo una investigación completo. Signifique lo que signifique según los senadores y los republicanos y la mayoría republicana, quiero que hagan eso", ha manifestado.

Así, ha resaltado que la Casa Blanca "está haciendo lo que quieren los senadores", según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNBC. "Dicho esto, querría que fuera rápida", ha agregado, sin pronunciarse sobre la amplitud que tendrá la investigación.

Trump se ha pronunciado a favor de evitar que la investigación se convierta "en una caza de brujas". "Me guío por el Senado. Quiero que el Senado sea feliz, porque a fin de cuentas tomarán ellos la decisión", ha zanjado, tal y como ha informado la agencia británica de noticias Reuters.

El diario estadounidense 'The New York Times' ha informado este mismo lunes de que el mandatario ha autorizado al FBI a ampliar su investigación en torno a Kavanaugh, si bien no hay confirmación oficial al respecto.

La Casa Blanca resaltó el domingo que el FBI tiene libertad a la hora de investigar las acusaciones contra Kavanaugh y recalcó que la Presidencia "no está microgestionando" la pesquisa.

"La Casa Blanca no está microgestionando este proceso", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders. "El Senado está dictando los términos", agregó, en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Asimismo, criticó duramente al Partido Demócrata por su "vergonzosa" gestión de las acusaciones de Christine Ford contra Kavanaugh, antes de acusar a miembros del partido de "explotar" a la mujer.

Numerosos republicanos han sido críticos con la senadora Dianne Feinstein, quien recibió la denuncia en julio y la desveló a pocos días de la votación sobre la nominación en el comité de Justicia del Senado.

"Feinstein y su equipo conocían las acusaciones. Podrían haber hecho todo esto en privado para proteger a Ford", sostuvo Sanders. "En lugar de eso, personas que dicen defender los derechos de las mujeres, han explotado a Ford, han explotado el proceso", zanjó.

APROBACIÓN DE LA NOMINACIÓN

El comité de Justicia del Senado de Estados Unidos aprobó el viernes presentar la nominación de Kavanaugh ante el pleno, tras una vista celebrada el jueves sobre las acusaciones por agresiones sexuales contra él, si bien uno de los representantes republicanos resaltó que no apoyará la confirmación hasta que el FBI investigue la situación.

Horas después, Trump publicó un comunicado anunciando que había ordenado al FBI "llevar a cabo una investigación adicional" en torno a Kavanaugh. "Como ha pedido el Senado, deberá estar limitada en su alcance y finalizada en menos de una semana", agregó.

Por su parte, Kavanaugh --que ha rechazado las acusaciones en varias ocasiones-- resaltó que cooperará con las peticiones de los senadores, según un comunicado publicado por la Casa Blanca.

Por el momento tampoco está claro si los republicanos cuentan con los apoyos suficientes en el Senado para aprobar la nominación de Trump al Supremo, ya que cuentan con una mayoría de 51 a 49 y cualquier voto fuera de la disciplina de partido podría acabar con las aspiraciones de Kavanaugh.

Pese a ello, el mandatario estadounidense recalcó tras la votación que no había pensado "ni un poco" en alternativas a Kavanaugh en caso de que su nominación no sea respaldada. "Voy a dejar al Senado manejar la situación. Tomarán sus decisiones", dijo.