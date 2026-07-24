Trump se reunirá con Zelenski el martes en la Casa Blanca para abordar las negociaciones de paz

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo martes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en el marco de los contactos para intentar retomar una nueva ronda de negociaciones de paz destinadas a intentar poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

Está previsto que Zelenski --que se ha mostrado esperanzado de que las negociaciones con Rusia puedan retomarse antes de otoño-- se reúna con el magnate republicano en el Despacho Oval el martes, según han informado fuentes de la Casa Blanca a Europa Press.

El mandatario ucraniano ya conversó este miércoles con los enviados especiales del presidente, Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre como intensificar las vías diplomáticas y acercar la paz, en un momento en el que aún se desconoce cuando Moscú y Kiev volverán a sentarse a negociar tras el parón provocado por la guerra en Irán.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, donde se abrió a explorar "ideas nuevas" para desencallar las negociaciones entre las partes.