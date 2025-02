Trump sugiere que Zelenski visitará Washington este viernes ante un inminente acuerdo sobre tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quiere visitar Washington este viernes, 28 de febrero, de cara a rematar un posible acuerdo sobre tierras raras, una exigencia planteada por el inquilino de la Casa Blanca para seguir manteniendo el apoyo militar a Kiev ante la invasión de Rusia.

"He oído que va a venir el viernes. Ciertamente me parece bien si él quisiera, y le gustaría firmarlo conmigo. Y entiendo que es algo importante, muy importante", ha declarado ante los periodistas desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, si bien desde las autoridades de Ucrania no se ha confirmado dicha visita.

Se espera que uno de los principales temas de discusión entre los mandatarios sea un acuerdo que conceda a Estados Unidos acceso a los recursos minerales de Ucrania, incluidas las tierras raras, después de que las autoridades del país europeo afirmaran este lunes que están "en las etapas finales" de las negociaciones, asegurando que "casi todos los detalles clave han sido finalizados".

Por otra parte, fuentes ucranianas consultadas por el diario británico 'Financial Times' han explicado que ya existe un borrador final del acuerdo, fechado de este lunes, que establecería un fondo al que Ucrania contribuiría con el 50 por ciento de los ingresos de la "monetización futura" de los recursos minerales de propiedad estatal, incluido petróleo y gas.

Sin embargo, el documento omite cualquier referencia a las garantías de seguridad estadounidense en las que las autoridades ucranianas habían insistido originalmente a cambio de aceptar el acuerdo. También deja para más adelante cuestiones como el tamaño de la participación estadounidense en el fondo y los términos de los acuerdos de "propiedad conjunta".

Si bien ninguna de las dos partes implicadas ha confirmado por el momento de forma pública el acuerdo, los funcionarios ucranianos han indicado que este ha recibido 'luz verde' de los ministros de Justicia, Economía y Exteriores. No obstante, han agregado que es solo un "acuerdo marco", que queda por acordar la jurisdicción del acuerdo y que falta la aprobación del Parlamento de Ucrania.