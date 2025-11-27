Trump tacha de "terrorismo" el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional y lo atribuye a un afgano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca ha sido "un acto de odio y un acto de terrorismo", y ha identificado al principal sospechoso como "un extranjero que entró desde Afganistán" en los vuelos de la retirada estadounidense durante la Administración del expresidente Joe Biden, a la que sucedió el ascenso al poder de los talibán.

"Este atroz ataque ha sido un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo. Ha sido un crimen contra toda nuestra nación", ha deplorado en una intervención grabada y difundida en su cuenta en la red Truth Social.

Asimismo, ha indicado que "el Departamento de Seguridad Nacional está convencido de que el sospechoso detenido es un extranjero que entró en nuestro país desde Afganistán, un infierno en la Tierra", una identificación manifestada también por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en su cuenta en la red social X.

Trump, que se ha mostrado "decidido a garantizar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible", ha prometido hacer "que Estados Unidos vuelva a ser totalmente seguro" y llevar al autor "de este ataque bárbaro a una pronta ejecución".

"Fue trasladado por la Administración Biden en septiembre de 2021 en esos infames vuelos de los que todo el mundo hablaba", ha lamentado acerca de su procedencia, con la que ha reiterado su crítica a las políticas migratorias de su predecesor, cuando, según el actual presidente, "nadie sabía quién entraba".

El magnate republicano ha alegado que el estatus del sospechoso en Estados Unidos "fue extendido en virtud de la legislación firmada por Biden". "La última administración dejó entrar a 20 millones de extranjeros desconocidos y sin antecedentes penales de todo el mundo, de lugares de los que ni siquiera queremos saber nada", ha denunciado, colocando la inmigración producida en este período como "la mayor amenaza a la seguridad nacional" del país.

"Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán bajo el gobierno de Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí ni beneficie a nuestro país", ha manifestado. "Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos", ha añadido.

Por ahora, los dos miembros de la Guardia Nacional permanecen heridos en estado crítico.

Mientras tanto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha anunciado a través de X que, "con efecto inmediato, el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido a la espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación". "La protección y seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense sigue siendo nuestro único enfoque y misión", ha agregado.