Trump ve "muy peligroso para" Londres que haga negocios con Pekín, tras el encuentro de Starmer y Xi

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves al Gobierno de Reino Unido de que "es muy peligroso" hacer negocios con China, después de que el primer ministro británico, Keir Starmer haya reafirmado junto al mandatario chino, Xi Jinping, su compromiso a construir una relación "coherente, a largo plazo y estratégica" entre Londres y Pekín.

"Es muy peligroso para ellos hacerlo", ha señalado en declaraciones a la prensa, en las que ha aprovechado para cargar contra las autoridades de la vecina Canadá, afirmando que "es aún más peligroso para Canadá hacer negocios con" el gigante asiático.

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que "a Canadá no le va bien, le va muy mal" y ha opinado que "no se puede considerar a China como la solución". "Conozco muy bien a China. Sé que el presidente Xi es amigo mío. Lo conozco muy bien. Pero eso es un gran obstáculo que superar cuando se trata de Canadá", ha agregado, asegurando que "lo primero que harán (las autoridades chinas) es decir que ya no se puede jugar al hockey sobre hielo".

El mandatario estadounidense ha pronunciado estas palabras después de que Xi haya recibido a Starmer en Pekín y semanas después de hacer lo mismo con el primer ministro canadiense, Mark Carney, a lo que Trump respondió amenazando a Ottawa con aranceles del 100% ante un eventual acuerdo comercial entre las dos partes.