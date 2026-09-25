Trump ve "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias"

Xi Jinping y Donald Trump - Xie Huanchi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como "muy productiva" la reunión de este viernes en Washington con su homólogo chino, Xi Jinping, y ha augurado "cosas extraordinarias" tras una visita de Estado de dos días centrada en retomar la comunicación entre las dos administraciones.

"Una reunión muy productiva con el presidente Xi, tanto para Estados Unidos como para China. Van a suceder cosas extraordinarias", ha asegurado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha celebrado en el mismo mensaje que al presidente chino "parecía que le gustaba referirse a lo que se denomina, de forma errónea e imprecisa, 'inteligencia artificial', con un nombre mucho más preciso e importante: 'superinteligencia'".

"¡Eso sí que es 'súper'!", ha manifestado tras unas conversaciones centradas, entre otros aspectos, en la carrera de Washington y Pekín por liderar el desarrollo de esta tecnología.

La visita de Xi a Washington se ha caracterizado por la solemnidad, incluyendo revista militar, sobrevuelo y cena de Estado, si bien no han trascendido avances sustanciales a la hora de abordar los principales puntos de fricción entre los dos países a excepción de la tregua comercial que debería expirar en noviembre y que Estados Unidos ha propuesto prorrogar hasta el 10 de enero, sin que China se haya manifestado hasta el momento estar de acuerdo.