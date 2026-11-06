Turquía abre la alianza de defensa de La Meca a otros países comprometidos con la paz regional

Archivo - El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan - Alexander Shcherbak / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha asegurado este viernes que la alianza de defensa de La Meca, impulsada junto a Pakistán y Arabia Saudí, está "abierta" a incorporar a otros países de la región que comparten su apuesta por la paz y la estabilidad regional.

Fidan ha señalado en un artículo publicado en la revista mensual AA Briefing, de la agencia estatal Anadolu, que la iniciativa responde a una visión compartida a basada en la búsqueda de "soluciones regionales para problemas regionales" y pretende favorecer la estabilidad mediante el fortalecimiento de la capacidad de disuasión. En este sentido, ha insistido, otros Estados que "compartan una visión común de paz" podrán sumarse al proyecto.

El titular de Exteriores turco ha enmarcado el nacimiento de esta alianza en un contexto de creciente incertidumbre internacional, marcado por las "turbulencias" que atraviesa el sistema de gobernanza global, y por el papel central que ocupa Oriente Próximo en los desafíos geopolíticos actuales.

En este contexto, ha situado la alianza de defensa de La Meca "en la intersección" de sus prioridades estratégicas de política exterior, "ue pueden resumirse en el fortalecimiento de la paz y la estabilidad regionales, el apoyo al desarrollo y la prosperidad, la ampliación del marco institucional de nuestras relaciones exteriores y la contribución a la transformación del sistema global".

Las declaraciones de Fidan llegan después de altos cargos de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaran a finales de octubre mantener conversaciones con representantes de Irán para "fortalecer la cooperación" en materia de seguridad, en un intento de rebajar las tensiones a nivel regional en pleno 'impasse' de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado febrero.

Se trata de la primera iniciativa de este tipo llevada a cabo por el grupo de La Meca, en un paso para aliviar las tensiones regionales, y supuso, en el caso de Riad, la primera vez que un alto cargo saudí viajaba a Irán desde que estalló la guerra lanzada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu.