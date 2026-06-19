Turquía apoya el acuerdo preliminar entre EEUU e Irán y pide prevenir "interrupciones" del proceso

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han apoyado el acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán para el cese de las hostilidades en Oriente Próximo y la reapertura del paso de Ormuz, al tiempo que ha reclamado prevenir "interrupciones" del proceso de paz.

Tras una reunión con la participación del presidente, Recep Tayyip Erdogan, el Consejo de Seguridad Nacional turco ha expresado su satisfacción con el acuerdo y ha subrayado que "deben realizarse esfuerzos para evitar cualquier interrupción del proceso".

En este sentido, ha incidido en que Turquía seguirá contribuyendo activamente a las iniciativas centradas en "garantizar una paz y una estabilidad duraderas en la región", según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.

Washington y Teherán firmaron la noche del miércoles el acuerdo preliminar para una tregua de 60 días, que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

Aparte del acceso al fondo, hasta que se firme el acuerdo final, Estados Unidos prevé aprobar exenciones a las sanciones relativas a la exportación de crudo, petróleo y otros productos petroquímicos y todos los servicios asociados a las transacciones petroleras. Igualmente, se compromete a liberar fondos congelados y bienes de Irán en el extranjero.