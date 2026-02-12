Turquía apunta a que tanto EEUU como Irán están dispuestos a ceder para llegar a un acuerdo nuclear

Archivo - El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, en una reciente visita a Francia. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha apuntado este jueves a que tanto Estados Unidos como Irán están dispuestos a asumir concesiones para llegar a un acuerdo nuclear, insistiendo en que resulta positivo que las partes se abran al diálogo que, a su juicio, no debe ampliarse a cuestiones como la producción de misiles de Irán.

En una entrevista con el medio británico 'Financial Times', ha valorado que Teherán "realmente quiere alcanzar un acuerdo verdadero", señalando que estaría dispuesto a aceptar inspecciones nucleares y restricciones al enriquecimiento, en línea con el acuerdo de 2015 que rompió de facto el presidente Donald Trump cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca.

"Es positivo que los estadounidenses parezcan estar dispuestos a tolerar el enriquecimiento iraní dentro de límites claramente establecidos", ha apuntado Fidan.

En este sentido, ha valorado la flexibilidad de las partes para cerrar un pacto. "Los iraníes ahora reconocen que necesitan llegar a un acuerdo con los estadounidenses, y los estadounidenses entienden que los iraníes tienen ciertos límites. No tiene sentido intentar forzarlos", ha indicado, después de haber mantenido encuentros con las dos partes y ofrecer Turquía como sede para unas conversaciones que finalmente se celebraron en Omán.

En todo caso, el responsable de Exteriores turco ha indicado que las perspectivas de llegar a un acuerdo se pueden frustrar si se impone a la República Islámica nuevas restricciones sobre su programa de misiles. En este sentido, ha dicho que ampliar las conversaciones al programa militar iraní traerá "nada más que otra guerra", reiterando que si Washington presiona con mantener conversaciones simultaneas sobre distintos temas se pone en riesgo el descarrile de los esfuerzos diplomáticos.

"Me temo que incluso el tema nuclear no avanzará. (...) El resultado podría ser otra guerra en la región", ha advertido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su preferencia de continuar con las negociaciones con Teherán, defendiendo que los contactos "deben continuar para ver si se puede llegar a un acuerdo o no".

En todo caso, el líder norteamericano mantiene la amenaza de atacar Irán y ha recordado que la última vez que Teherán se negó a alcanzar un acuerdo fueron "golpeados" con la operación Martillo de Medianoche, en referencia a la operación del pasado junio, en la que Washington lanzó un ataque por sorpresa contra instalaciones nucleares iraníes.

"Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables. Además, discutimos el tremendo progreso que se está haciendo en Gaza, y la región en general. Hay verdaderamente paz en Oriente Próximo", ha defendido Trump.