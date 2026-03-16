Turquía condena la operación terrestre "genocida" del Ejército de Israel en Líbano

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Turquía - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han condenado este lunes la operación terrestre "genocida" puesta en marcha por el Ejército de Israel contra "bastiones clave" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano y han alertado de que estas acciones "agravan aún más la inestabilidad en la región" de Oriente Próximo.

"Condenamos enérgicamente la operación terrestre de Israel contra el Líbano. La implementación por parte del Gobierno de (Benjamin) Netanyahu de políticas genocidas y de castigo colectivo, esta vez en Líbano, conducirá a una nueva catástrofe humanitaria en la región", ha indicado el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado.

Así, ha subrayado la "solidaridad con Líbano ante estos ataques, que violan su soberanía e integridad territorial", si bien el Gobierno israelí asegura que estas operaciones se enmarcan en actividades de "defensa".

Con estas acciones, las fuerzas israelíes buscan "desmantelar la infraestructura terrorista y la eliminación de los terroristas que operan en la zona, con el fin de crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel", tal y como aseguran.

Las autoridades libanesas han elevado casi 900 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.