Turquía confirma un nuevo ataque contra uno de sus cargueros en el mar Negro

Archivo - Iamgen de archivo de un buqe travesando el corredor de grano desde Ucrania en el mar Negro. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han confirmado este viernes un nuevo ataque contra uno de sus cargueros en el mar Negro, en el que es ya el cuarto incidente de este tipo en el último día y que ha dejado al menos dos heridos de nacionalidad turca entre los miembros de la tripulación.

El Ministerio de Exteriores turco ha indicado en un comunicado que se trata de un buque de propiedad turca y bandera de Vanuatu que había salido del puerto ucraniano de Odesa, en el sur del país, y que se dirigía a Turquía. El ataque tuvo lugar durante la noche del jueves al viernes, tan solo horas después de que tres cargueros fueran atacados con drones en la misma zona.

"La situación en la que se encuentran nuestros ciudadanos está siendo analizada y canalizada a través de nuestro Consulado General en Odesa", ha explicado el Ministerio. "Nuestra preocupación en lo referente a los riesgos y amenazas que esto supone para la región han sido expresadas a las partes relevantes al más alto nivel", recoge el documento.

En este sentido, ha reiterado la alerta y ha pedido que "se tomen medidas que puedan llevar a una reducción de la tensión" en la zona. "Pedimos que se mantenga la seguridad de la navegación civil en el mar Negro para que se ponga fin a la guerra en Ucrania mediante las negociaciones", ha afirmado.

"Queremos recordar a las partes enfrentadas que estamos preparados para desarrollar medidas orientadas a la obtención de buenos resultados para evitar un aumento de la tensión y acelerar el proceso de paz", ha sostenido.

El jueves, la naviera Tribeca informó de que tres cargueros habían sufrido ataques similares frente a las costas del norte de Turquía durante la tarde, dos con pabellón de Sierra Leona y un tercero con bandera de Palau, lo que ha vuelto a desatar las alarmas sobre la seguridad marítima en las inmediaciones.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado en varias ocasiones que los "ataques recíprocos" entre Rusia y Ucrania en el mar Negro "amenazan gravemente la seguridad" de la navegación y ha recalcado que fue gracias a la "aplicación rigurosa" de la Convención de Montreux --acuerdo internacional firmado en 1936 que permitió cerrar el paso de buques de guerra rusos por los estrechos de los Dardanelos y el Bósforo-- que se pudo evitar que "la guerra se extendiera al mar Negro".