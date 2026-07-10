Turquía insiste en lograr la reanudación del programa de los F-35: "El país es miembro de la OTAN"

Archivo - El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, en una imagen de archivo. - Sergei Fadeichev/TASS via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha insistido en lograr la reanudación por parte de Estados Unidos del programa de adquisición de cazas F-35 y ha recalcado la importancia de que Washington retire las sanciones impuestas contra el país en el año 2020 por la compra de sistemas de defensa antiaérea rusos S-400.

En declaraciones recogidas por la cadena de televisión TRT, Fidan ha indicado que estas medidas deberían retirarse cuando antes dado que "Turquía es miembro de la OTAN" y, tal y como afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, hace unos días, Washington "no quiere sancionar a sus amigos".

"No debería haber restricicones en la industria militar entre aliados", ha afirmado el ministro turco, que ha explicado que las autoridades están trabajando para resolver este asunto. Así, ha manifestado que actualmente sí existe "voluntad política tanto por parte de Estados Unidos como de Turquía".

Sin embargo, la posible venta de estos F-35 a Turquía no es bien vista por Israel, cuyas relaciones con Ankara se encuentran en mínimos a raíz de la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza.

El propio Trump abrió el martes la puerta a permitir la venta de estos aviones a pesar de que "mucha gente pueda no estar de acuerdo". "creo que con el tiempo están empezando a estarlo. Turquía ha sido un gran aliado para nosotros. Turquía podría haberse pasado al otro lado", apuntó entonces.

En todo caso, la decisión recae sobre el Congreso estadounidense, que fue el que en última instancia ha mantenido todo este tiempo la decisión de excluir a Turquía del programa de los F-35 y ha aplicado sanciones contra altos cargos de la industria militar turca.