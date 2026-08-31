Turquía, Pakistán y Arabia Saudí aspiran a una "nueva arquitectura de seguridad" con el acuerdo de La Meca

Archivo - El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, en un acto en Kiev. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Turquía, miembro junto a Pakistán y Arabia Saudí del acuerdo de Defensa de La Meca, ha señalado que el grupo aspira a una "nueva arquitectura de seguridad" en la región, a la que se sumen más socios regionales, tras la primera reunión de este bloque a nivel de ministros de Exteriores celebrada en Estambul.

"Con esta alianza, veremos cómo poco a poco se va consolidando una mayor estabilidad en la región y cómo disminuye la incertidumbre", ha valorado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, quien en rueda de prensa tras al cita ha valorado que los tres países quieren establecer una "nueva arquitectura de seguridad", recoge la agencia Anadolu.

El acuerdo de Defensa de La Meca se entiende como una alianza que pueda contribuir a una "mayor estabilidad regional", al tiempo que pueda integrar a más países, ya que se ha puesto en marcha "con el objetivo de expandirse", ha indicado el ministro turco.

Con este histórico acuerdo, los tres países buscan fortalecer su cooperación en Defensa en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán y la iniciativa en materia de defensa de Riad e Islamabad, sellada el año pasado.

El pacto fue celebrado por Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, afirmó que se trata de un "primer gran paso" en aras de una "más eficaz" defensa en Oriente Próximo y de una mayor integración regional en la zona.

CRÍTICAS A NETANYAHU

Fidan, asimismo, y en respuesta al choque entre Turquía e Israel a cuenta de los bombardeos israelíes en Siria, ha avisado de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "se ha convertido en un enemigo común de la humanidad, de la comunidad internacional y de la seguridad".

"No es una persona a la que se deba tomar en serio. El sistema internacional debe luchar contra la amenaza que representa Netanyahu", ha añadido el titular de Exteriores turco.