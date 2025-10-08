Turquía pide a las FDS que "abandonen" su "agenda separatista" y pide una acción conjunta contra el terrorismo

Los ministros de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, y de Turquía, Hakan Fidan - MINISTERIO DE EXTERIORES DE SIRIA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha pedido este miércoles a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que "abandonen" su "agenda separatista" y ha pedido una acción conjunta contra el terrorismo, un día después de que el grupo kurdo-árabe alcanzara un acuerdo de alto el fuego "en todos los frentes" con el Gobierno sirio.

"Las FDS, que persiguen una agenda separatista bajo el pretexto de luchar contra Estado Islámico, deben abandonar esta ecuación. Es importante que ninguna organización terrorista en Siria represente una amenaza para ningún país de la región ni para nosotros", ha declarado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

El jefe de la diplomacia turca ha defendido que las autoridades de transición sirias han "demostrado su voluntad de luchar contra el terrorismo" y que "ahora hay una gran oportunidad para hacer frente a los problemas de seguridad que no pudieron abordar durante el régimen" del expresidente Bashar al Assad.

"Turquía continuará ayudando a Siria en este sentido, la comunidad internacional debe extender también su apoyo", ha manifestado Fidan durante una rueda de prensa conjunta que ha celebrado junto a su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, en la capital de Turquía, Ankara.

Asimismo, Fidan ha destacado que la participación del Gobierno sirio a nivel regional e internacional "aumenta cada día" y ha pedido que "todas las sanciones" impuestas a Siria se "levanten de inmediato", según ha recogido la cadena turca TRT.

Por su parte, Al Shaibani, que ha explicado que su visita a Turquía "tiene como objetivo fortalecer" su asociación estratégica "basada en la transparencia y el diálogo", ha sostenido enfatizado el rechazo del Gobierno a "cualquier forma de división, ya que Siria es un Estado unificado", y ha asegurado que han "asumido" sus "responsabilidades en la lucha contra el terrorismo".

En cuanto al reciente acercamiento con el grupo kurdo-árabe, ha defendido que "el diálogo con las FDS tienen como objetivo reafirmar" su compromiso con el acuerdo del 10 de marzo, así como "la unidad" del país. Por último, ha pedido a la comunidad internacional que presione a Israel para que cese sus ataques contra territorio sirio y cumpla con la legalidad internacional.

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, firmó el pasado 10 de marzo un acuerdo con el comandante de las FDS, Mazlum Abdi, para la reintegración de las instituciones autónomas kurdo-árabes del noreste del país al Estado sirio, si bien la aplicación del mismo ha sufrido retrasos y ha derivado en enfrentamientos esporádicos.

Las FDS --principal aliado de Estados Unidos en su operación contra Estado Islámico en Siria-- han defendido la necesidad de "un cese de todas las operaciones militares" tras la caída del régimen de Al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por Al Shara, entonces conocido por su 'nombre de guerra', Abú Mohamed al Golani.