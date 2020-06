Turquía rechaza las críticas de Macron y dice que es Francia quien "juega un juego peligroso" en Libia

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha rechazado este martes las críticas del presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su papel en el conflicto en Libia y ha señalado que es París quien "juega un juego peligroso" en el país africano a través de su "silencio" ante la ofensiva contra Trípoli del mariscal de campo Jalifa Haftar.

"Que Macron diga que el apoyo de Turquía al Gobierno legítimo de Libia es 'un juego peligroso' sólo puede explicarse a través de la ausencia de la razón", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Hami Aksoy, quien ha apuntado al papel de París en el conflicto.

Así, ha señalado que "si Macron activa su sentido común, recordará que los problemas experimentados en Libia se deben a los ataques del golpista Haftar, que está apoyado por él, y que el 'señor de la guerra' Haftar rechazó firmar un acuerdo de alto el fuego en Moscú y Berlín".

"Debido al apoyo que ha dado a estructuras ilegales durante años, Francia tiene una responsabilidad en haber sumido a Libia en el caos y es Francia quien juega el principal juego peligroso en Libia", ha manifestado Aksoy, quien ha acusado a Macron de formular "acusaciones infundadas" contra Ankara.

En este sentido, ha manifestado que "el pueblo nunca olvidará el daño que Francia ha causado a su país por perseguir sus intereses egoístas y los objetivos de los colaboradores", antes de pedir a París una "postura de principios" en torno a las investigaciones sobre las fosas comunes halladas en las zonas previamente controladas por Haftar.

"Francia, que no tiene costa en el Mediterráneo oriental, tiene que entender que actuar como un país costero no le da derecho a decidir asuntos regionales", ha recalcado Aksoy, al tiempo que ha incidido en que "es obvio desde hace mucho tiempo que Francia no puede y no quiere evaluar los acontecimientos en el Mediterráneo oriental de forma sana y objetiva".

Por último, ha solicitado a Macron y a su Gobierno que "pongan fin a sus pasos, que arriesgan la seguridad y el futuro de Libia, Siria y el Mediterráneo oriental, y usen los canales de diálogo establecidos, actúen en línea con la amistad y las relaciones en la OTAN y la seriedad del Estado".

Las palabras de Aksoy han llegado un día después de que Macron acusara a Ankara de "jugar un juego peligroso" en Libia y advirtiera de que esto "no será tolerado", en medio del incremento de las tensiones entre ambos países.

Francia acusó la semana pasada una intervención "extremadamente agresiva" de barcos turcos contra un buque de la Armada francesa que participaba en una misión de la OTAN en el Mediterráneo, algo que fue rechazado por las autoridades turcas.

Las fuerzas leales al Gobierno de unidad, respaldado por la ONU, rechazaron hace unas semanas la ofensiva lanzada en abril de 2019 por Haftar, apoyado por las autoridades asentadas en el este del país, y han mantenido su avance hacia el este, llegando a Sirte. Los avances de Trípoli estuvieron impulsados por el apoyo militar de Ankara.

Haftar ha sufrido estos varapalos a pesar del apoyo recibido durante el conflicto por Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el Grupo Wagner, liderado por un aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, que ha enviado mercenarios y equipamiento militar.

El Ejecutivo de Fayez Serraj ha rechazado ya desde hace meses entablar cualquier conversación con Haftar, al que no considera una parte de fiar en las negociaciones, debido a que el mariscal de campo ha roto varios de los borradores de acuerdo y ha continuado su ofensiva a pesar de los esfuerzos internacionales para lograr la paz.