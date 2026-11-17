Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Turquía. - OTAN - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Turquía ha detenido este martes a varios directivos de la cadena de televisión opositora Sozcu TV, que se ha convertido en uno de los últimos canales afines a la oposición en ser intervenido y ha quedado ahora en manos de una administración designada por la Justicia.

Estas detenciones han tenido lugar durante una redada registrada tan solo un mes después de que la también opositora Halk TV corriera la misma suerte, según ha informado la propia cadena en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Además, el periodista Ismail Saymaz, trabajador de Sozcu, ha denunciado una "operación" contra el medio de comunicación. "La Policía ha llegado al edificio de la televisión para realizar una redada. La presidenta del consejo de administración Funda Tuncer Sidali ha sido detenida. Se informa de que se ha nombrado un administrador judicial al frente del canal", ha denunciado.

Ahora, la Fiscalía General de la ciudad turca de Estambul ha indicado que esta medida ha sido adoptada en el marco de una investigación contra Burak Akbay, propietario de Sozcu, por su presunta vinculación con el movimiento el exiliado y difunto clérigo Fetulá Gulen --al que Ankara acusa de haber estado tras el intento de golpe de Estado de 2016-- y por supuestamente violar la ley turca sobre financiación del terrorismo. El Gobierno turco considera dicho movimiento una organización terrorista, si bien este extremo ha sido reiteradamente rechazado por sus miembros.

Los fiscales sostienen que Akbay ha financiado empresas como Estetik Yayincilik y Mega Ajans a través de cuentas bancarias en el extranjero y que, mediante estas entidades, siguió actuando como líder del movimiento.

La Fiscalía ha señalado, a su vez, que se autorizaron registros e incautaciones en las instalaciones que albergan dichas empresas, Sozcu TV y el periódico del mismo nombre. Asimismo, se han emitido un total de cuatro órdenes de detención contra directivos o representantes de las compañías.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que entre los detenidos se encuentran la presidenta de la junta directiva de la cadena, Funda Tuncer Sidali, el ex director general Mustafa Asim Akgul y el exdirector de asuntos financieros Yonca Yucekaleli, tal y como ha recogido el portal de noticias Turkish Minute.

Tras conocerse la noticia, figuras relevantes de la oposición turca como el conocido exalcalde de Estambul y candidato a la Presidencia, Ekrem Imamoglu, ha lamentado lo sucedido: "Aquellos que piensen que silenciando Sozcu pueden silenciar la nación... Vuestro miedo a las papeletas solo crecerá. La nación no será silenciada ni tendrá miedo. Con coraje, perseverancia y determinación seguirá adelante", ha apuntado

Las autoridades turcas han recurrido en el pasado a esta misma medida contra otras cadenas de televisión, como Eko Turk, Haberturk y Tele1, para las que nombró a respectivos administradores.