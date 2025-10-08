Turquía tilda de "piratería" el abordaje de la nueva flotilla a Gaza y acusa a Israel de "elevar la tensión"

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, durante una rueda de prensa en la capital de Italia, Roma (archivo) - Europa Press/Contacto/Mauro Scrobogna

Ankara achaca al "gobierno genocida de Netanyahu" un "ataque contra activistas", entre ellos varios parlamentarios turcos

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha tildado este miércoles de "acto de piratería" el abordaje en aguas internacionales por parte del Ejército de Israel de los barcos de la nueva flotilla que navegaba hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y ha acusado al Gobierno israelí de "elevar las tensiones en la región y socavar los esfuerzos para una paz duradera".

El Ministerio de Exteriores turco ha indicado en un comunicado que "la intervención en aguas internacionales contra la Flotilla de la Libertad, que buscaba romper el bloqueo ilegal e inhumano impuesto a Gaza, es un acto de piratería por parte del gobierno genocida de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu".

"Este ataque contra activistas civiles, incluidos ciudadanos y parlamentarios turcos, supone una grave violación del Derecho Internacional", ha dicho, antes de agregar que "al actuar con violencia contra cualquier esfuerzo que defiende los valores humanos y usa métodos pacíficos, Israel eleva las tensiones en la región y socava los esfuerzos para una paz duradera".

Así, ha recalcado que ya se ha puesto en marcha para "lograr la rápida liberación" de los turcos "detenidos por las fuerzas israelíes" de cara a su regreso a Turquía. "La situación del resto de activistas está también siendo supervisada, en coordinación con los países relevantes", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "Turquía seguirá apoyando la causa palestina y luchando para poner fin al genocidio en Gaza".

La Flotilla de la Libertad, una iniciativa en la que participaban nueve barcos --en los que viajaban ocho españoles-- y que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha sido abordada por las tropas israelíes días después del asalto militar de Israel contra la Global Sumud Flotilla cuando buscaba igualmente llegar a las costas del enclave palestino.

El Ministerio de Exteriores israelí ha informado en su cuenta de la red social X de que "las embarcaciones y los pasajeros fueron trasladados a un puerto israelí", y ha asegurado que "todas" las personas a bordo se encuentran en "buen estado de salud" y que serán deportados "rápidamente". En el mismo mensaje, ha señalado que "otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó sin resultados".

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 67.100 palestinos muertos --entre ellos 460, incluidos 154 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.