Tusk alega ante Von der Leyen razones de seguridad para no aplicar el acuerdo migratorio y rebajar pacto verde

BRUSELAS 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha avisado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que el país no aplicará el acuerdo migratorio para aceptar cuotas de refugiados y migrantes desde otros Estados miembros de la Unión Europea, al tiempo que ha apelado a rebajar la ambición del pacto verde alegando en todo momento razones de seguridad, la amenaza que representa Rusia y el problema de la competitividad europea.

"Hace poco se lo dije inequívocamente a los polacos, y hoy se lo he repetido a la presidenta: Polonia no aplicará el pacto de migración de forma que se introduzcan cuotas adicionales de inmigrantes en Polonia", ha asegurado en rueda de prensa junto a la líder del Ejecutivo europeo desde Gdansk, donde Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, ha recibido al colegio de comisarios.

En este sentido, Tusk se ha abierto a cooperar a nivel de la UE para "proteger a Europa de la migración ilegal", aunque ha insistido en que Varsovia "no puede asumir cargas adicionales", tras señalar que el país acoge a dos millones de ucranianos que huyen de la invasión rusa lanzada por Vladimir Putin. "Ya hemos asumido más de lo que nadie podía imaginar hace tan solo unos años", ha dicho, insistiendo en que las cuotas no ayudan frente a la migración ilegal.

El primer ministro polaco ha alegado los actos de sabotaje en terreno europeo o la instrumentalización de los flujos migratorios por parte del Kremlin para defender su postura, asegurando que el rechazo al pacto migratorio no es ideológico.

"Estamos bajo gran presión de migración ilegal instrumentalizada por Alexander Lukashenko y otros en nuestras fronteras. Hacen de la migración un arma y la usan contra Polonia por la extensión de nuestras fronteras", ha señalado, al tiempo que ha indicado su gobierno está trabajando en planes para reaccionar ante acciones de "grupos criminales organizados" que trafican con personas y las lanzan contra sus fronteras.

Frente a esto, Von der Leyen ha indicado que la protección de las fronteras no es solo cosa de Polonia, por lo que requiere de soluciones europeas. "Nos corresponde a nosotros, los europeos, decidir quién viene a Europa y en qué circunstancias. No a Lukashenko ni a Putin con la ayuda de los contrabandistas y traficantes. De hecho, tenemos que aumentar la financiación común para la defensa y las amenazas híbridas", ha afirmado.

La presidenta comunitaria ha reconocido la gran presión migratoria a la que está sometida Polonia, apuntando a que se trata de un "ataque híbrido" de Rusia y Bielorrusia que orquestan el flujo de migrantes. "Se aprovechan cínicamente de la desesperación humana. Atraen a los migrantes a la frontera, con la colaboración de contrabandistas, traficantes y redes delictivas", ha apuntado.

EL PACTO VERDE NO PUEDE DAÑAR LA COMPETITIVIDAD EUROPEA

Respecto al pacto verde, otra de las políticas clave del Ejecutivo europeo, Tusk ha subrayado la necesidad de no dañar la competitividad de Europa por lo que ha pedido que no tome "ninguna decisión que pueda provocar otra subida de los precios de la energía". "Todos, sin excepción, debemos centrarnos en tomar decisiones que reduzcan directamente los costes de la energía", ha señalado, indicando que está en riesgo competir con China o Estados Unidos.

A su juicio, las medidas para proteger el clima no puede perjudicar a la situación económica de los ciudadanos europeos. "No puede significar cargas desproporcionadas o que no se entienden o que perjudican la competitividad de las empresas europeas y socavan el nivel de vida de las familias europeas o atentan contra los intereses europeos", ha cargado.

Frente a estas críticas, Von der Leyen ha insistido en la necesidad de realizar la "necesaria" transición ecológica, apuntando que las renovables crean buenos trabajos en Europa y proveen de seguridad energética al bloque, al romper dependencias de los hidrocarburos rusos.

Así, aunque ha reivindicado que la UE se "mantenga firme" en el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050 se ha abierto a pilotar una transición que sea "flexible y pragmática".

FINANCIAR LA DEFENSA

Como telón de fondo está la cuestión de la seguridad y cómo la UE hace frente a la ingente financiación necesaria para rearmarse ante Rusia, así el dirigente 'popular', partidario de la emisión de deuda conjunta en la UE para Defensa, ha indicado que el mecanismo que se elija para sufragar la defensa no puede ser más importante que el objetivo último de aportar la financiación necesaria.

"Este debate continuará en Europa durante algún tiempo. Pero decidamos lo que decidamos, una cosa está clara: debemos garantizar la financiación de las necesidades de defensa, incluida la protección de la frontera terrestre de la UE con Rusia y Bielorrusia", ha expuesto Tusk.

Por su parte, la líder del Ejecutivo comunitario ha reiterado en el mensaje de gastar "más", "mejor" y "juntos" en Defensa en el seno de la UE, apuntando a que los Estados miembros deben cooperar para conseguir bajar precios en sus compras, simplificar procesos e innovar juntos en el campo militar.

Así, ha hecho referencia al debate sobre dar más espacio a los presupuestos nacionales para aumentar el gasto en defensa, aparte de activar financiación europea común o al Banco Europeo de Inversiones junto al sector bancario privado para afrontar el gasto de disparar la partida en Defensa.