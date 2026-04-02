Tusk avisa del "plan soñado por Putin" con las amenazas de Trump a la OTAN

El primer ministro polaco, Donald Tusk, durante una rueda de prensa en Varsovia. - Europa Press/Contacto/Fot. Tedi/Newspix.Pl

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha avisado este jueves del "plan soñado" por el presidente ruso, Vladimir Putin, con las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la OTAN, así como otros pasos dados por Washington como el levantamiento de sanciones al petróleo ruso.

En un mensaje en redes sociales, el dirigente polaco ha unido estos pasos a otras cuestiones como la suspensión de la ayuda militar a Ucrania o el bloqueo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al préstamo de 90.000 millones para mantener a flote a Kiev en el contexto de la guerra, para resumir que todo parece el "plan soñado" por el Kremlin.

"La amenaza de la desintegración de la OTAN, la flexibilización de las sanciones contra Rusia, una crisis energética de grandes proporciones en Europa, la suspensión de la ayuda a Ucrania y el bloqueo del préstamo a Kiev por parte de Orbán: todo ello parece el plan soñado por Putin", ha afirmado.

En todo caso, Tusk evita entrar al cuerpo a cuerpo con Trump después de que haya vuelto a poner en cuestión la utilidad de la OTAN y haya amenazado con sacar al país de la Alianza Atlántica.

En una entrevista, el mandatario estadounidense aseguró que está "más que considerando" la salida de la OTAN, tras ahondar en las críticas a los aliados por no secundar a Washington en la guerra en Irán.