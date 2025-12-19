Tusk lamenta la "excesiva cautela" del modelo europeo de financiación a Ucrania pero se da por conforme

El presidente de Polonia, Karel Nawrocki y el presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, a 19 de diciembre de 2025 - PRESIDENCIA DE UCRANIA / X

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se ha dado por conforme, aunque un poco a regañadientes, con la aprobación del modelo de financiación para Ucrania a concepto de préstamo aprobado ayer por la Unión Europea que deja fuera por ahora la posibilidad de recurrir a los activos rusos congelados.

En un escueto mensaje en su cuenta de la red social X, y en un día en que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, llega a Varsovia en visita oficial, Tusk ha lamentado la "excesiva cautela" exhibida por algunos líderes europeos que ha restado impacto a la decisión, aunque no ha mencionado por nombre a dirigentes contrarios a la noción de activar los fondos rusos, como el primer ministro belga, Bart De Wever.

"¿Estoy plenamente satisfecho? Desde luego que no. Pero siempre es mejor tener una parte de algo que un todo de nada", ha añadido el primer ministro polaco.

ZELENSKI LLEGA A VARSOVIA

Mientras tanto, el presidente de Ucrania ha anunciado este viernes su llegada a Varsovia, donde se reunirá en primer lugar con el presidente del país, el conservador, Karol Nawrocki, en lo que espera se trate de "una nueva etapa, aún más significativa" en las relaciones bilaterales.

"Relaciones no solo entre vecinos, sino entre dos elementos europeos sin los cuales no habría libertad ni seguridad fiable en toda nuestra parte de Europa", ha manifestado Zelenski en su mensaje publicado en X al poco de llegar al país.

"La independencia de Ucrania y la independencia de Polonia son la base que permite a todas las naciones de nuestra parte de Europa vivir libremente, sin el dominio de Moscú. Por eso es esencial que cooperemos, nos apoyemos mutuamente y coordinemos nuestros esfuerzos para defender Europa y nuestras naciones", ha concluido el mandatario ucraniano.