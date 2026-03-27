Tusk pronostica a partir de "información de aliados" que la guerra de Irán podría recrudecerse "en los próximos días"

Donald Tusk - Europa Press/Contacto/Marcin Banaszkiewicz/Fotonew

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha asegurado este viernes que, según la información que barajan sus "aliados", la guerra de Irán no solo está lejos de terminar, sino que podría incluso aumentar en intensidad los próximos días, a pesar de la posiblidad de la apertura de negociaciones de paz que Estados Unidos lleva dejando entrever los últimos días.

"Tengo motivos para creer, basándome también en información de aliados, que es difícil esperar una estabilización en los próximos días. Al contrario. Los próximos días podrían provocar una escalada. Por lo tanto, no podemos esperar una mejora en el mercado de combustibles", ha hecho saber el ministro en rueda de prensa ante los medios polacos.

Tusk ha hecho estos comentarios minutos después de que el Senado del país aprobara, sin enmiendas, las modificaciones a las leyes destinadas a reducir los precios de los combustibles en las estaciones de servicio.

Los cambios afectan a la ley sobre existencias de petróleo crudo, productos derivados del petróleo y gas natural, así como a las normas de actuación en situaciones de emergencia.

La enmienda introduce mecanismos para calcular los límites de precios, donde el precio máximo del combustible se determinará en función de los precios mayoristas promedio más el impuesto especial, el recargo por combustible, el margen de venta y el IVA.