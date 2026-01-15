Tusk replica a Trump que es Rusia y no Zelenski quien rechaza sus planes de paz para Ucrania

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha respondido este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quien rechaza los planes de paz en Ucrania es Rusia y no Ucrania, después de que el líder estadounidense acusara al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por demorar el acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"Es Rusia quien rechaza el plan de paz diseñado por Estados Unidos y no Zelenski", ha denunciado el líder polaco en un mensaje en redes sociales, respondiendo así a las nuevas críticas de Trump contra el dirigente ucraniano en una entrevista a la agencia Reuters.

De esta forma, Tusk ha insistido en que la "única respuesta" de Rusia a las negociaciones de paz es "más ataques con misiles contra ciudades ucranianas". "La única solución pasa por reforzar la presión contra Rusia y todos lo saben", ha resumido.

El presidente norteamericano ha vuelto a criticar a Zelenski por lo que considera una posición dilatoria en las conversaciones para el fin de la guerra en Ucrania, unas palabras que han encontrado el apoyo del Kremlin cuyo portavoz, Dimitri Peskov, ha insistido en que la postura de Moscú se ha mantenido "coherente" desde el comienzo y que, en cambio, "la situación empeora día a día para el régimen de Kiev", por lo que el mandatario ucraniano tiene menos "margen de maniobra" y debe "asumir sus responsabilidades".

Una evaluación exhaustiva del balance de víctimas de 2025 en la guerra en Ucrania realizada por gobiernos europeos apuntó que Rusia aumentó los ataques contra civiles en Ucrania después de Trump iniciara sus esfuerzos diplomáticos.

El informe al que tuvo acceso la agencia de noticias Bloomberg recogía que 2.400 civiles ucranianos murieron en ataques rusos durante el año pasado y cerca de 12.000 resultaron heridos. Esto supone un repunte de casi el 30% respecto a las víctimas de 2024.