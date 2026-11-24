Archivo - El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf (archivo) - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana (UA) ha condenado este martes el ataque perpetrado por Ucrania contra una corbeta de Rusia anclada en el puerto de la ciudad libia de Benghazi (este) y ha exigido "respeto total" a la soberanía libia y la apertura de una investigación "independiente" y "transparente" para esclarecer los hechos, si bien el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya ha reivindicado al autoría de Kiev.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmud Alí Yusuf, ha mostrado su "profunda preocupación" por "la amenaza que suponen estos ataques para la seguridad marítima", al tiempo que ha reclamado un "respeto total a la soberanía e integridad territorial de Libia", según un comunicado publicado por el organismo a través de redes sociales.

Así, ha reclamado una investigación para "identificar a los responsables" y ha pedido "a todas las partes" que "muestren contención y eviten cualquier acción que pueda arrastrar a Libia hacia conflictos externos". Además, ha reafirmado la solidaridad de la UA con Libia y ha insistido en que "ningún país africano debería convertirse en campo de batalla para conflictos originados más allá de sus fronteras".

Zelenski ha reivindicado la autoría del ataque y lo ha descrito como "una operación ejemplar" en respuesta a la invasión del país ordenada por el mandatario ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Así, ha recalcado que la corbeta 'Merkury' ha sido hundida y ha especificado que otro buque de carga ubicado frente a las costas de Libia ha sido igualmente alcanzado por drones navales ucranianos.

Las autoridades asentadas en el este de Libia explicaron el domingo que la 'Merkury' se encontraba en una escala para reabastecerse de combustible en su camino de vuelta a Rusia, conforme a los acuerdos de cooperación marítima suscritos por Moscú y la administración oriental libia.

Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --surgida a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.