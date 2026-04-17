La UA felicita al candidato oficialista Romuald Wadagni por su "brillante victoria" en las elecciones en Benín

Recuento de las elecciones presidenciales en Benín, celebradas el 12 de abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Seraphin Zounyekpe

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana (UA) ha felicitado al candidato oficialista Romuald Wadagni por su "brillante victoria" en las elecciones presidenciales en Benín, después de que la comisión electoral beninesa anunciara su victoria en las elecciones celebradas el domingo con más del 94% de los votos.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, ha aplaudido además la celebración "pacífica" de los comicios del 12 de abril y ha destacado la labor de la misión de observación electoral del organismo durante el proceso, encabezada por el expresidente burundés Sylvestre Ntibantunganya.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con "la consolidación democrática en los Estados miembro de la UA a través de procesos electorales creíbles, pacíficos y transparentes", algo que considera "el pilar para una paz y un desarrollo sostenible", según un comunicado publicado por el organismo.

El presidente electo ha prometido ya trabajar partiendo de la "unidad nacional" y ha ensalzado la labor del presidente saliente, Patrice Talon, de quien ha sido ministro de Finanzas durante sus dos mandatos. Además, tuvo buenas palabras para su único rival en las urnas, el opositor Paul Hounkpè, quien reconoció su derrota incluso antes del anuncio de los resultados.

Talon no se presentó debido al límite constitucional de dos mandatos, en una votación que supuso una continuación de las parlamentarias de enero, en las que la oposición no llegó al 10% de los votos --por lo que no obtuvo escaños--, dejando al partido del presidente y sus aliados al frente de la totalidad del organismo, que aprobó en noviembre de 2025 una ampliación de cinco a siete años el mandato presidencial, un paso que entrará en vigor tras los comicios del domingo.

Las elecciones han tenido lugar además cuatro meses después de que las autoridades anunciaran la desarticulación el 7 de diciembre de un intento de golpe de Estado, encabezado por un grupo de militares que irrumpió en la sede de la televisión pública para anunciar el derrocamiento de Talon, si bien la intentona fue sofocada en apenas unas horas.